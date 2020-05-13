Добронравов прокомментировал обзор фильма «На Париж» от BadComedian

Российский актёр Фёдор Добронравов прокомментировал обзор Евгения Баженова, известного как блогер BadComedian, в котором был раскритикован фильм «На Париж» российского режиссёра Сергея Саркисова. Артист посоветовал всем обязательно посмотреть картину.
Добронравов
Может быть, благодаря такой критике фильмом заинтересуется ещё большее количество зрителей. Поэтому пусть говорит что хочет. А я просто делаю свою работу, ведь я артист, — сказал он.
Ранее за фильм «На Париж» вступился российский актёр Дмитрий Певцов. Он отметил, что это картина не для тех, кто ждал «обычную героическо-патриотическую стрелялку с приключениями и подвигами», писал NEWS.ru.
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