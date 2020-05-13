Добронравов прокомментировал обзор фильма «На Париж» от BadComedian

https://static.news.ru/photo/ed01c106-9531-11ea-ae7d-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Добронравов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский актёр Фёдор Добронравов прокомментировал обзор Евгения Баженова, известного как блогер BadComedian, в котором был раскритикован фильм «На Париж» российского режиссёра Сергея Саркисова. Артист посоветовал всем обязательно посмотреть картину.

Добронравов отметил в беседе с изданием «НьюИнформ», что его не интересует мнение Баженова, но он не видит смысла спорить с его позицией.

Может быть, благодаря такой критике фильмом заинтересуется ещё большее количество зрителей. Поэтому пусть говорит что хочет. А я просто делаю свою работу, ведь я артист, — сказал он.

Ранее за фильм «На Париж» вступился российский актёр Дмитрий Певцов. Он отметил, что это картина не для тех, кто ждал «обычную героическо-патриотическую стрелялку с приключениями и подвигами», писал NEWS.ru.