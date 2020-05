Добронравов прокомментировал обзор фильма «На Париж» от BadComedian

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Австралийская актриса Кейт Бланшетт появится в мультсериале «Симпсоны». Она примет участие в заключительном эпизоде 31-го сезона шоу.

Бланшетт сыграет персонажа по имени Элейн в серии под названием The Way of the Dog («Путь собаки»). Эпизод расскажет о трагическом прошлом пса по кличке Маленький помощник Санты, живущего у...