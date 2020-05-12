Дмитрий Певцов заступился за фильм «На Париж»

https://static.news.ru/photo/6bbb672e-9454-11ea-96e0-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «На Париж» Фото: kinopoisk.ru

Российский актёр Дмитрий Певцов вступился за комедийный фильм «На Париж» российского режиссёра Сергея Саркисова. Он сделал это в ответ на обзор Евгения Баженова, известного как блогер BadComedian, в котором лента была раскритикована.

Певцов написал в Instagram, что ему не стыдно за участие в проекте. Он отметил, что картина «почти документально точно» рассказывает о реальной истории.

Всех, кто посмотрел фильм «На Париж!» не своими, а чужими глазами (глазами какого-то блогера), всех, кто не посмотрел этот фильм, но судит о нём со слов того же блогера, благодарю, — заявил артист.

Он отметил, что это картина не для тех, кто ждал «обычную героическо-патриотическую стрелялку с приключениями и подвигами». По его словам, это история о любви, которая происходит после основных событий войны.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Певцов рассказал, чем занимается в самоизоляции. Артист стал спать столько времени, сколько ему хочется, а ещё начал больше времени проводить со своей мамой.