«Слёзы душили»: как Безруков играл обвинителя нацистов в фильме «Нюрнберг» Историческая драма Николая Лебедева «Нюрнберг» о знаменитом судебном процессе над нацистами стартует в прокате 23 февраля

Фото: kinopoisk.ru

Сергей Безруков в фильме «Нюрнберг»

23 февраля в российский прокат выходит лента режиссера Николая Лебедева «Нюрнберг». Литературной основой картины стала книга историка Александра Звягинцева «На веки вечные». Почему «эта история является очень личной» для создателей фильма, кого сыграл в драме народный артист России Сергей Безруков и как экранизировали сам Нюрнбергский процесс — в материале NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Лебедев

Режиссер Николай Лебедев, лично переработавший книгу Звягинцева в киносценарий, подчеркнул, что картина является для него «очень личной и важной частью жизни». Поскольку одну из сюжетных линий режиссер позаимствовал из биографии своей семьи.

Поиск моим отцом своего родного брата легла в фабулу фильма. Поэтому отношусь [к картине «Нюрнберг»] еще и как к очень личному высказыванию. Это фильм о человеческих судьбах. О том, как события жизни отдельного человека способны изменить ход истории — а исторические события, в свою очередь, меняют течение жизни человеческой, — пояснил Лебедев.

История поиска главным героем своего брата — одна из немногих сюжетных линий, которых не было в книге. В остальном, по словам Лебедева, «шли от первоисточника, подробно изучая документы, не позволяя себе придумывать ни слова».

Я подробно изучал документальные материалы. Не позволял себе придумывать ни слова. Это всё документальные речи обвинителей и осужденных. В рамках процесса (Нюрнбергского. — NEWS.ru) мы ничего не придумывали, — говорит режиссер.

Народный артист России Сергей Безруков сыграл Романа Руденко — советского политического деятеля, который на Нюрнбергском процессе выступил главным обвинителем от СССР.

По мнению Безрукова, его роль в картине «небольшая, но весомая», поскольку «крайне важна личность и роль самого Романа Руденко в истории Нюрнбергского процесса».

Многие из нацистских преступников не избежали справедливого наказания как раз благодаря команде Романа Андреевича Руденко, команде обвинителей из Советского Союза. Ведь могло получиться по-другому, — объяснил Сергей Безруков.

Артист рассказал, что несколько лет назад во время гастролей в Германии посетил Нюрнберг и побывал в том самом зале, где в 1945–1946 годах проходил знаменитый исторический процесс над нацистскими преступниками.

По словам Безрукова, оказавшись на съемках фильма, он «поразился тому, насколько художники-постановщики выполнили в точности зал». Также на актера произвело большое впечатление внешнее сходство исполнителей главных и второстепенных ролей и их прототипов.

И Геринг (1893–1946), и Паулюс (1890–1957), и артисты массовых сцен похожи на настоящих [участников процесса]. До мурашек. Ощущение, что ты реально находишься на Нюрнбергском процессе. Понимаешь, что съемки, кино. Но при этом ощущение полного присутствия в зале заседаний в Нюрнберге, — отметил народный артист России.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Безруков

Серей Безруков признался, что во время съемок ему с огромным трудом удавалось справляться с эмоциями. С одной стороны, образ обязывал «не дрожать голосом». А с другой, сама тема фильма не позволяла ему остаться равнодушным, так что «внутренние слезы душили» артиста.

Я прекрасно понимал, что это изделия из пластика (реквизит для съемок. — NEWS.ru). Засушенная голова узника, которая стояла на столе директора Освенцима. Я понимал, что это пластика, силикон. Но произносить текст невозможно, а текст был таким: «Это — человеческая кожа, из которой делали дамские сумочки, перчатки, абажуры...» — признался артист.

Безруков напомнил, что, по рассказам присутствовавших на Нюрнбергском процессе, «эта речь Руденко произвела чудовищный фурор».

Николай Лебедев также признался, что, «открывая для себя личность Геринга, был крайне удивлен», увидев образ харизматичного человека: «Умный, невероятно циничный. Абсолютно без чувства эмпатии». Лебедев считает важным понимание того, что «нацистские преступники были именно людьми».

Важно понимать: эти люди, сидевшие на скамье подсудимых, были именно людьми! Не монстрами с другой планеты. И это самое страшное, что человек может превратиться в такое чудовище и превратить мир вокруг в ад. Вот как не допустить этого — останавливая зло в мире и в себе самом. Это тоже важный посыл картины. Так же, как важна тема масштабнейшего вселенского зла, которое все равно будет повержено. Об этом в том числе наша картина, — подчеркивает режиссер.

Любовную линию фильма режиссер также называет одной из ключевых — романтические отношения между русским капитаном Игорем Волгиным, который пытается отыскать в Германии своего пропавшего брата, и русской девушкой Леной. Режиссер отметил, что «в самых тяжелых испытаниях любовь является той спасительной лонжей, которая держит на плаву».

Мне кажется, что это [показанная в картине] история человека, который до такой степени был обожжен войной, что ничего уже не чувствовал. Он действовал, жил, но внутри всё было выжжено. И любовь его возвращает к жизни, — подчеркнул режиссер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Кемпо

Лебедев признался, что писал сценарий на конкретных артистов — Любовь Аксенову и Сергея Кемпо. И других кандидатов на роли Лены и Игоря даже не рассматривал.

С Любой я встречался раньше на кинопробах. Но поработать не случалось. Я сразу подумал о ней, когда сел писать сценарий. И сразу подумал о Сергее. Вот с ним мы уже не первый раз работаем вместе. Это актер с огромным потенциалом, очень востребованный и как театральный артист, играет очень много главных ролей в разных театральных постановках, — рассказал Николай Лебедев.

По его мнению, Любовь и Сергей, воплотив образы главных героев ленты на экране, «сумели передать главное — хрупкость человеческих отношений».

Сергей Кемпо рассказал, что особенно сложно ему давались поначалу любовные сцены. Раньше артист не был знаком со своей партнершей, поэтому чувствовал себя зажатым, «запарывая дубль за дублем».

Нужно было притереться друг к другу. В жизни-то на это требуется достаточно времени. А у нас [на съемках] времени почти не было. И что скрывать, не получалась любовная сцена. Около шести-семи дублей мы запороли, Николай Игоревич [Лебедев] начал выходить из себя, — поделился артист.

Во время перерыва, рассказал Кемпо, к нему подошла Любовь Аксенова. Ей удалось буквально одной фразой успокоить исполнителя и спасти сцену.

Люба очень хорошая актриса, видит, как я нервничаю. Мне поправляли грим. Она подошла, взяла меня за палец — так дети берут за палец — и сказала: «Не бойся, я твой друг!» И у меня оп — все преграды ушли. Николай Игоревич сказал: «Ну вот, можете, когда захотите». Такие, казалось бы, мелочи, но многое решают, — поделился исполнитель главной роли.

Режиссер отметил международный состав работавшей над фильмом группы, в которую входили представители Чехии, Германии, Австрии, Великобритании, США, Сербии, Грузии, Дании. По словам Лебедева, за время съемок на площадке не произошло ни одного конфликта. Лебедев добавил, что «некоторым политикам следует поучиться у творческих людей тому, как находить общий язык даже в пестром и многонациональном коллективе».

Музыку к картине написал композитор Эдуард Артемьев (1937–2022). Эта работа стала для него одной из последних.