Disney готовит продолжение «Короля льва»

https://static.news.ru/photo/4e61614a-02f1-11eb-ba09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Disney/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Кинокомпания Disney запустила в производство продолжение ремейка мультфильма «Король лев», вышедшего в 2019 году. Режиссёром выступит Барри Дженкинс, получивший премию «Оскар» за картину «Лунный свет».

Сценарий напишет Джефф Натансон, создавший текст для первой части, сообщает Deadline. Будущий проект будет тоже выполнен в формате компьютерной анимации.

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The Lion Kingâ Sequel Set With Moonlightâ Director Barry Jenkins To Helm For Walt Disney Studios https://t.co/Ev7Obi8Km8 via @Deadline — Barry Jenkins (@BarryJenkins) September 29, 2020

По данным издания, новый фильм будет посвящён предыстории ключевых персонажей «Короля льва». Остальные детали сюжета не раскрываются.

Как писал NEWS.ru, компания Disney планирует снять игровую версию мультфильма «Геркулес», вышедшего в 1997 году. Продюсерами выступят Карен Джонсон, известная по картинам «Король лев» и «Железный человек», и Джеффри Сильвер, работавший над лентами «300 спартанцев» и «Тренировочный день».