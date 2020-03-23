Проживающая в Лондоне актриса Ольга Куриленко считает, что полностью излечилась от коронавируса. Об этом модель рассказала своим подписчикам в Instagram.
Куриленко пояснила, что практически не наблюдает у себя каких-либо симптомов COVID-19.
Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день, — написала актриса в посте под фотографией с сыном.
По словам модели, она наслаждается отдыхом и проводит время с ребёнком.
Куриленко лечилась от коронавирусной инфекции, самоизолировавшись дома. Для поддержки иммунитета она принимала витамины, а при сильных болях пила парацетамол. Во время самоизоляции актриса рассталась с бойфрендом, писал NEWS.ru.
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