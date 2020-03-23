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Голливудский актёр Том Хэнкс сообщил подписчикам, что с момента появления первых симптомов коронавирусной инфекции у него и супруги Риты Уилсон прошло две недели. Продюсер отметил, что они с женой чувствуют себя лучше.

Хэнкс уточнил, что ещё некоторое время будет оставаться в самоизоляции. Как писал NEWS.ru, Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились COVID-19 в Австралии, куда приехали для работы над фильмом об Элвисе...