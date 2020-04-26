Депутат Гаврилов попросил ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

https://static.news.ru/photo/1f49e8ea-87d7-11ea-b96e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Гаврилов Фото: duma.gov.ru

Глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов направил в Генпрокуратуру запрос о проверке сериала «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману писательницы Гузель Яхиной на предмет оскорбления чувств верующих.

Депутата также возмутило то, что отечественное телевидение, по его словам, продолжает негативную практику показа перед Днём Победы картин, предвзято и искажённо показывающих историю страны.

В связи с этим парламентарий попросил Минкультуры прекратить использование бюджетных средств на производство фильмов, провоцирующих расколы в обществе и разжигающих межрелигиозную рознь, сообщается на сайте комитета.

Ранее NEWS.ru писал, что на сериал пожаловался муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. По его словам, в картине присутствует недопустимая для верующих интимная сцена в мечети. Кроме того, в сцене переклички ссыльных использованы имена действующих муфтиев.