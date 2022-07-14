Безруков рассказал, почему не будет продолжения «Бригады» Безруков заявил, что продолжение «Бригады» сниматься не будет

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сергей Безруков

Российский актер театра и кино Сергей Безруков заявил, что продолжение сериала «Бригада» с его участием сниматься не будет. По его мнению, новые серии способны испортить впечатление зрителя от просмотра первого и единственного сезона. Мыслями он поделился на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Продолжение снимать не стоит. А то можно испортить впечатление от 15 серий, — сказал артист.

Ранее актер выложил в соцсетях свежие фотографии, на которых он предстал в узнаваемом образе Саши Белого, главного героя сериала «Бригада»: так, он зачесал волосы назад, надел черные солнцезащитные очки и строгий пиджак. Подписчики Безрукова оценили его «возвращение к истокам» и отметили, что ему этот образ подходит больше, чем повседневный.

Ранее Безруков посетил военный госпиталь ЦВО в Новосибирске, где поблагодарил военнослужащих и медработников за работу. Актер также спел, прочитал стихи и исполнил отрывки из литературных произведений для пациентов и сотрудников медучреждения.