«Бессмысленный конфликт»: Шепотинник сказал, почему его не будет в «Сватах»

Актёр Денис Шепотинник, сыгравший роль ухажёра Жени Ковалёвой — Кирилла Арсентьева в «Сватах», рассказал, почему его не будет в седьмом сезоне популярного сериала. Причиной стали натянутые отношения, затянувшийся военный конфликт на Украине и пандемия коронавируса, написал артист в Instagram.

По словам актёра, он должен был сниматься в седьмом сезоне, его пригласили на съёмки ещё в 2013 году, чему он был безмерно рад. Однако всё обернулось по-другому.

Атмосфера на съёмочной площадке просто сказочная! Да и это культовый сериал нашей современности, и прикоснуться к нему ещё раз — это просто подарок судьбы! Но затянувшийся бессмысленный военный конфликт, а потом и всеми «любимый» COVID-19, внесли свои правки в сценарий. Седьмой сезон выходит спустя восемь лет, — с ностальгией написал Шепотинник.

Как отметил «ухажёр Жени Ковалёвой», сериал снимался и в Белоруссии, и в Грузии. И он не сомневается, что новая история будет замечательной, но, к сожалению, уже без него. Хотя сам Шепотинник к этому старается относиться философски.

Денис Шепотинник — уроженец Киева, известность на Украине он и получил благодаря «Сватам». На съёмки сериала он попал благодаря знакомству с Анной Кошмал, сыгравшей одну из главных ролей — Жени Ковалёвой в пятом сезоне сериала. Именно она и предложила Шепотиннику прийти на кинопробы. Сам актёр не раз отмечал, «шо он так и не понял», почему именно его выбрали на роль Кирилла Арсеньтева в популярном сериале.

Ранее сообщалось, что анонс премьеры седьмого сезона сериала «Сваты» с трейлером на украинском телеканале «1+1» опубликовали сразу несколько фан-аккаунтов в Instagram. Точная дата выхода шоу на экраны пока неизвестна.