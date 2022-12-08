В московском киноцентре «Октябрь» состоялся предпремьерный показ фильма Владимира Котта «Непослушник 2». В российском прокате комедия о пранкере Димонстре (Виктор Хориняк), действующем в стенах монастыря, стартует с 15 декабря.
Первый «Непослушник» вышел на экраны в начале этого года и имел кассовый успех. Центральным героем продолжения становится отец Анатолий (Юрий Кузнецов), которого Димонстр научил вести собственный блог. Из-за сильного внутреннего потрясения священник теряет память и не может вспомнить, кто он такой. Чтобы вернуть отцу Анатолию его личность, блогер решается на рискованный эксперимент. Он хочет реконструировать самые яркие события его жизни: первую любовь, восхождение на гору и даже полет в космос.
В «Непослушнике 2» также появятся совершенно новые герои. К актерскому составу присоединились Гоша Куценко в роли бандита и Маргарита Аброськина в образе светской дивы.
Кадры светской премьеры комедии «Непослушник 2» с участием Виктора Хориняка, Антона Ескина, Олега Каменщикова, Кати Лель, Ирины Безруковой, Аркадия Укупника и других звезд — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ирина Безрукова на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анна Легчилова на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица, актриса Анна Калашникова на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Маргарита Аброськина на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер Владимир Котт (слева) на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Олег Каменщиков на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Катя Лель на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Екатерина Кабак на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Даниил Белых на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Александра Власова на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Антон Ескин на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Виктор Хориняк на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ирина Безряднова на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Маруся Климова на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Алена Чехова на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Яна Крайнова на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий Никита Дювбанов на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Жанна Эппле на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Данила Якушев на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате