Бандит Куценко и пранкер Хориняк: кадры премьеры комедии «Непослушник 2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Виктор Хориняк на премьере фильма «Непослушник 2» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

В московском киноцентре «Октябрь» состоялся предпремьерный показ фильма Владимира Котта «Непослушник 2». В российском прокате комедия о пранкере Димонстре (Виктор Хориняк), действующем в стенах монастыря, стартует с 15 декабря.

Первый «Непослушник» вышел на экраны в начале этого года и имел кассовый успех. Центральным героем продолжения становится отец Анатолий (Юрий Кузнецов), которого Димонстр научил вести собственный блог. Из-за сильного внутреннего потрясения священник теряет память и не может вспомнить, кто он такой. Чтобы вернуть отцу Анатолию его личность, блогер решается на рискованный эксперимент. Он хочет реконструировать самые яркие события его жизни: первую любовь, восхождение на гору и даже полет в космос.

В «Непослушнике 2» также появятся совершенно новые герои. К актерскому составу присоединились Гоша Куценко в роли бандита и Маргарита Аброськина в образе светской дивы.

Кадры светской премьеры комедии «Непослушник 2» с участием Виктора Хориняка, Антона Ескина, Олега Каменщикова, Кати Лель, Ирины Безруковой, Аркадия Укупника и других звезд — в галерее NEWS.ru.