https://static.news.ru/photo/956240d6-523f-11ea-aa26-fa163e074e61_660.jpg Финнеас О'Коннелл и Билли Айлиш Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Американский музыкант Финнеас О’Коннелл рассказал, как написал вместе со своей сестрой, Билли Айлиш, заглавную песню к фильму «Не время умирать» о Джеймсе Бонде.

О’Коннелл признался, что композицию они сочинили в гастрольном автобусе, не имея на руках полного текста к картине. Историей он поделился с британским изданием журнала GQ.

Нам выдали первые 20 страниц сценария. В этот момент в фильме и появляется песня, так ведь? Так начинаются все фильмы о Бонде. Так что мы прочитали первые 20 страниц, которые, понятное дело, были невероятными, — рассказал артист.

Позже песня была записана в Лондоне при участии оркестра Ханса Циммера и бывшим гитаристом группа The Smiths Джонни Марром.

Финнеас также отметил, что стать автором заглавной композиции для картины об агенте 007 непросто, и продюсеры могут легко отвергнуть предложенный вариант.

Билли Айлиш выпустила трек No Time To Die 13 февраля. Она является самой молодой артисткой, когда‑либо записывавшей темы к фильмам об агенте 007.