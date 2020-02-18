Американский музыкант Финнеас О’Коннелл рассказал, как написал вместе со своей сестрой, Билли Айлиш, заглавную песню к фильму «Не время умирать» о Джеймсе Бонде.
О’Коннелл признался, что композицию они сочинили в гастрольном автобусе, не имея на руках полного текста к картине. Историей он
Нам выдали первые 20 страниц сценария. В этот момент в фильме и появляется песня, так ведь? Так начинаются все фильмы о Бонде. Так что мы прочитали первые 20 страниц, которые, понятное дело, были невероятными, — рассказал артист.
Позже песня была записана в Лондоне при участии оркестра Ханса Циммера и бывшим гитаристом группа The Smiths Джонни Марром.
Финнеас также отметил, что стать автором заглавной композиции для картины об агенте 007 непросто, и продюсеры могут легко отвергнуть предложенный вариант.
Билли Айлиш выпустила трек No Time To Die 13 февраля. Она является самой молодой артисткой, когда‑либо записывавшей темы к фильмам об агенте 007.
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