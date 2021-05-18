Американцы сняли сериал по роману Дэна Брауна «Утраченный символ»

https://static.news.ru/photo/0a5e4016-b7f6-11eb-9b94-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com

Роман американского писателя Дэна Брауна «Утраченный символ» (2009) экранизировали в США. Трейлер одноимённого сериала опубликовали на YouTube-канале Peacok. Произведение является третьей книгой серии о профессоре Роберте Лэнгдоне. В цикл также входят «Ангелы и Демоны» (2000), «Код да Винчи» (2003) и «Происхождение» (2017).

На кадрах молодой специалист по религиозной символогии Роберт Лэнгдон рискует жизнью ради выяснения подробностей таинственного исчезновения своего наставника и разоблачения всемирного заговора.

О приключениях Лэнгдона сняты ленты «Код да Винчи», «Ангелы и Демоны» и «Инферно», премьеры состоялись в 2006, 2009 и 2016 годах соответственно. Главную роль во всех проектах сыграл Том Хэнкс. В сериале же в исследователя перевоплотился американец Эшли Цукерман. Рон Ховард, режиссёр блокбастеров о Лэнгдоне, и Браун выступили исполнительными продюсерами «Утраченного символа». Дата премьеры пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что фантастические боевики «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005) Тимура Бекмамбетова по одноимённым романам Сергея Лукьяненко стали настоящим событием для российского кино, но экранизация «Сумеречного дозора» так и не вышла. Однако режиссёр не исключил возвращения во вселенную «Дозоров». Возможно, фанаты серии обрадуются, что продюсер хочет снять третью картину в его фирменном формате screenlife.