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Российский режиссёр Алексей Учитель планирует снять киноверсию мультфильма «Летучий корабль» Гарри Бардина.

Сам Учитель выступит продюсером проекта. Главные роли в картине, предположительно, исполнят актриса Светлана Ходченкова и певица Полина Гагарина, сообщает ТАСС.

Есть потрясающий мультфильм «Летучий корабль», есть прекрасная музыка, песни Максима Дунаевского, и уже есть залог того, что всё это будет хорошо, — замечательная группа, которая уже частично создана, — сказал кинематографист.

По его словам, приглашение Гагариной связано с тем, что кинолента будет музыкальной. В качестве продюсера песен Учитель планирует пригласить Константина Меладзе.

Режиссёром игровой версии сказки выступит Оксана Карас.

Как писал NEWS.ru, Алексей Учитель намерен снять картину об истории создания Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича. Над сценарием работает британец Роланд Уолтерс.