https://static.news.ru/photo/e8f81ab6-700a-11ea-8012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anvar Galeev/Global Look Press

Депутат Мосгордумы и актёр Николай Губенко госпитализирован с пневмонией в больницу в Коммунарке. Его проверяют на коронавирус.

Жена Губенко, актриса Жанна Болотова, сейчас находится там же с пневмонией. Об этом актёр сообщил 25 марта, передаёт РИА Новости со ссылкой на депутата Мосгордумы Евгения Герасимова.

У него организм ослабленный, может, это и не относится к коронавирусу, но это там сейчас определят... проверят его, конечно, — прокомментировал ситуацию Герасимов.

Информацию о том, что Губенко и Болотова находятся в Коммунарке, позже подтвердил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Как писал NEWS.ru, Болотова незадолго до госпитализации контактировала с прилетевшим из Германии мужчиной. Тест показал у неё положительный результат на коронавирус.