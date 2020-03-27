Депутат Мосгордумы и актёр Николай Губенко госпитализирован с пневмонией в больницу в Коммунарке. Его проверяют на коронавирус.
Жена Губенко, актриса Жанна Болотова, сейчас находится там же с пневмонией. Об этом актёр сообщил 25 марта,
У него организм ослабленный, может, это и не относится к коронавирусу, но это там сейчас определят... проверят его, конечно, — прокомментировал ситуацию Герасимов.
Информацию о том, что Губенко и Болотова находятся в Коммунарке, позже подтвердил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Как писал NEWS.ru, Болотова незадолго до госпитализации контактировала с прилетевшим из Германии мужчиной. Тест показал у неё положительный результат на коронавирус.
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