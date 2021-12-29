Актриса Зайкова опровергла стереотип о конкуренции среди коллег

Зависть, конкуренция и отсутствие дружбы среди актрис — стереотип, заявила актриса театра «Ленком» Анна Зайкова изданию argumenti.ru. Она рассказала, что у неё с однокурсницами как раз дружба и взаимное вдохновение.

Например, мы с моими однокурсницами восстановили спектакль «Поле» с режиссёром Мариной Брусникиной в театре «Практика». У нас даже в рамках этого спектакля отсутствует конкуренция. Все мои однокурсницы — состоявшиеся в профессии люди, и мы дружим, вдохновляемся друг другом. Марина Петренко, помимо актёрской деятельности, открыла свою кинокомпанию, Паулина Андреева стала ещё и сценаристом, Яна Гладких — режиссёром. Это всё наш курс — Вика Корлякова, Нина Гусева, — сказала Зайкова.

Она также назвала свою любимую западную актрису — ей стала Мерил Стрип. По мнению Зайковой, та может сыграть любую роль, она всегда естественна и «светится», даже когда играет отрицательную героиню.

Ранее актриса Ксения Мон Сор рассказала, что в первый съёмочный день сериала «Псих» так боялась встречи с режиссёром Фёдором Бондарчуком, что успокаивала себя большим количеством какао. По словам актрисы, известной по ролям в сериалах «Скорая помощь» и «Воронины», это единственный напиток, который ей помогает в стрессовых ситуациях.