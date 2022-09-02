Актер Добронравов предсказал популярность регионального кино в России Актер Добронравов: в России должны развивать региональный кинематограф

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Иван Добронравов

Отечественную киноиндустрию необходимо развивать, чтобы у зрителя пробудился интерес к российским фильмам, заявил актер Иван Добронравов в рамках пресс-конференции Московского международного кинофестиваля. Популярность может обрести кино из регионов, потому что в них кладезь интересных историй, которые должны быть пересказаны, сообщил он в комментарии для «Слово и Дело».

Это можно было бы делать и без ухода каких-либо фильмов с нашего кинорынка. Мы сегодня уже обсуждали, что наши регионы — это действительно кладезь всякого рода историй, которые должны быть озвучены, переформатированы, перерассказаны. И я очень сильно надеюсь, что это все будет реализовываться, — подметил артист.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее отметил, что в России есть хорошие сценарии и неплохие актеры, но в стране «нет хорошей публики», которая хочет смотреть отечественное кино. Он также считает, что для прогресса отечественного кино необходима конкуренция с Западом, а чтобы люди пошли в кинотеатры на российские фильмы, нужно менять систему образования.

Глава Объединенной киносети в свою очередь объяснил, что для спасения киноотрасли в России необходимо выделять деньги продюсерам для увеличения количества картин, мотивировать их зарабатывать на кинопрокате, а также оказывать финансовую помощь кинотеатрам.