Адам Сэндлер сыграет в спортивной драме, спродюсированной Леброном Джеймсом

https://static.news.ru/photo/bd9095d8-99d1-11ea-ad07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Американский актёр Адам Сэнлер снимется в спортивной драме, продюсером которой выступит баскетболист Леброн Джеймс. Проект получил название Hustle.

Сэндлер исполнит роль несправедливо уволенного баскетбольного скаута, который решил привезти одного популярного игрока в США в надежде возродить свою карьеру и дать спортсмену возможность попасть в NBA, сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий напишут Тейлор Матерне и Уилл Феттерс, известный по картине «Звезда родилась». Картину поставит Джеремайя Сагар, снявший ленту «Мы, животные».

Как писал NEWS.ru, британский актёр Дэн Стивенс, известный по роли в сериале «Аббатство Даунтон», сыграет русского певца в фильме Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, рассказывающем об участниках международного песенного конкурса «Евровидение».