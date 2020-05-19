Адам Сэндлер сыграет в спортивной драме, спродюсированной Леброном Джеймсом

Американский актёр Адам Сэнлер снимется в спортивной драме, продюсером которой выступит баскетболист Леброн Джеймс. Проект получил название Hustle.
Сэндлер исполнит роль несправедливо уволенного баскетбольного скаута, который решил привезти одного популярного игрока в США в надежде возродить свою карьеру и дать спортсмену возможность попасть в NBA,
Сценарий напишут Тейлор Матерне и Уилл Феттерс, известный по картине «Звезда родилась». Картину поставит Джеремайя Сагар, снявший ленту «Мы, животные».
Как писал NEWS.ru, британский актёр Дэн Стивенс, известный по роли в сериале «Аббатство Даунтон», сыграет русского певца в фильме Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, рассказывающем об участниках международного песенного конкурса «Евровидение».
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