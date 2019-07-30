Крупный пожар в Железнодорожном районе Самары ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В 22.20 по местному времени (21.20 мск) объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций, говорится на
Жители пострадавших домов размещены в автобусе ЛиАЗ. К развёртыванию готов пункт временного размещения на базе средней общеобразовательной школы № 59.
Для ликвидации пожара привлекались 152 человека и 56 единиц техники.
Как писал News.ru, по данным МЧС пожар, охвативший три жилых дома и пять хозпостроек в Железнодорожном районе Самары, начался из-за детской шалости с огнём. Жертв нет.