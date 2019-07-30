Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пожар, охвативший три жилых дома и пять хозпостроек в Железнодорожном районе Самары, начался из-за детской шалости с огнём. Об этом проинформировал глава регионального ГУ МЧС Олег Бойко.

В ходе предварительной проверки по факту пожара установлено с помощью камер видеонаблюдения, что причиной пожара послужила детская шалость с огнём, — цитирует Бойко РИА Новости. Как писал News.ru, возгорание было...