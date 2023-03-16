Wildberries на фоне забастовки начал возвращать списанные штрафы SHOT: Wildberries из-за забастовки начал возвращать владельцам пунктов выдачи деньги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Более 10 тысяч штрафов отменила Wildberries в результате забастовки владельцев пунктов выдачи, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. В компании пояснили, что улучшают обратную связь с коллегами и в то же время пытаются бороться с мошенническими злоупотреблениями и подменой возвратных товаров на местах.

В компании усилили каналы обратной связи. Ежедневно компания рассматривает порядка 3000 тикетов по проблемным ситуациям. В результате чего уже сейчас, благодаря диалогу и механизму обратной связи с пунктами выдачи и предпринимателями, были отменены свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ, — заявили в пресс-службе.

В компании пояснили, что на фоне забастовки временно заморозили механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях.

О том, что владельцы пунктов выдачи Wildberries начали получать обратно деньги, списанные в порядке штрафов за подмену товаров и другие нарушения, ранее стали сообщать Telegram-каналы. Днем ранее представители компании встретились с депутатами Госдумы, которые передали им требования от владельцев пунктов выдачи. С последними руководство ранее отказалось идти на контакт, когда они инициативной группой явились в головной офис.

15 марта менеджеры и владельцы пунктов выдачи Wildberries начали забастовку из-за агрессивной штрафной политики маркетплейса. Они продолжили принимать товары на своих точках, но отказались выдавать их клиентам, пока не будут удовлетворены их требования. Минтруд подключился к разрешению этой ситуации. Глава ведомства Антон Котяков добавил, что Wildberries не попадает под категорию платформенной занятости. По его словам, там традиционные трудовые отношения и они должны соответствовать нормам ТК РФ.