Время онлайн-покупок на российском сайте IKEA ограничили до 10–15 минут

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Закрытый магазин IKEA в Москве

Ретейлер IKEA ограничил в России время онлайн-покупок до 10–15 минут. Соответствующее объявление появилось на сайте компании. Также покупателей предупреждают, что время ожидания зависит от количества пользователей на портале и может занять более часа.

Время вашего пребывания на сайте будет ограничено — через 10–15 минут система может вернуть вас обратно в очередь, — отмечается на главной странице сайта.

8 июля IKEA объявила о приостановке распродажи товаров на российском сайте. Прием онлайн-заявок был закрыт. Представители компании призвали россиян следить за обновлениями на площадке.

Впоследствии стало известно, что российские покупатели вновь не могут принять участие в распродаже IKEA, которая должна была начаться в онлайн-формате по прошествии недели. Стало известно, что организована автоматическая очередь для онлайн-покупок. Покупателям рекомендуется не обновлять страницу, чтобы не быть перенесенными в конец очереди, а также добавлять товары непосредственно в корзину.