IKEA нашла способ справиться с большим наплывом покупателей из России IKEA организовала онлайн-очередь для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоматическая очередь для онлайн-покупок запущена на российском сайте ретейлера IKEA. Как сообщается на странице, время ожидания зависит от количества пользователей и может занять более часа. Покупателям рекомендуется не обновлять страницу, чтобы не быть перенесенными в конец очереди, а также добавлять товары непосредственно в корзину.

Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно, — говорится на главной странице.

8 июля IKEA объявила о приостановке распродажи товаров на российском сайте. Прием онлайн-заявок был закрыт. Представители компании также призвали следить за обновлениями на площадке. Однако впоследствии стало известно, что российские покупатели снова не могут принять участие в распродаже IKEA, которая должна была начаться в онлайн-формате по прошествии недели. При заходе на сайт шведского бренда высвечивается надпись о том, что сотрудники компании делают все возможное для того, чтобы возобновить продажи.

До этого сайт IKEA в России и за рубежом атаковали хакеры. Специалисты компании устраняли сбои, вызванные нападением ботов, с ночи 5 июля.