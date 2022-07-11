Обещанная распродажа IKEA для россиян вновь провалилась IKEA не удалось возобновить обещанную распродажу для российских покупателей

Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские покупатели снова не могут принять участие в распродаже IKEA, которая должна была начаться в онлайн-формате по прошествии недели. При заходе на сайт шведского бренда высвечивается надпись о том, что сотрудники компании делают все возможное для того, чтобы возобновить продажи. 8 июля на портале IKEA значилось, что продажи возобновятся «после выходных», однако на данный момент этого не произошло.

Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж, — сказано в обращении фирмы к клиентам.

Напомним, что 8 июля IKEA объявила о приостановке распродажи товаров на российском сайте. Прием онлайн-заявок был закрыт. Представители компании также призвали следить за обновлениями на сайте.

До этого сайт IKEA в России и за рубежом атаковали хакеры. Специалисты компании устраняли сбои, вызванные нападением ботов, с ночи 5 июля.