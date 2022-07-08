IKEA приостановила распродажу товаров на российском сайте

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведско-нидерландская компания IKEA объявила о приостановке распродажи товаров на российском сайте, сообщается на сайте торговой сети. Прием онлайн-заявок временно невозможен. Уточняется, что персонал уже «обрабатывает принятые заказы и прикладывает все усилия для возобновления продаж».

Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, — говорится в сообщении.

При этом компания призывает следить за обновлениями на сайте.

Накануне IKEA ограничила продажи через форму заявок. Приобрести необходимые предметы интерьера можно не более чем на 1 млн рублей, также действуют ограничения по числу и весу. Однако временно форма на сайте не работает, ее обещают запустить позже.

Также стало известно, что сайт IKEA в России и за рубежом атаковали хакеры. Специалисты компании борются со сбоями, вызванными нападением ботов, с ночи 5 июля. Платформу пообещали восстановить в ближайшее время.