Во «Вкусно — и точка» объяснили проблемы с картофелем фри Глава «Вкусно — и точка» Пароев: производители в мире отказались поставлять картофель фри

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что возникшие у преемника «Макдоналдса» проблемы с картошкой фри вызваны отказом крупнейших в мире производителей поставлять ее в Россию. По его словам, штаб-квартиры производителей располагаются в недружественных России странах, сообщает РБК.

Пароев отметил, что данное обстоятельство имеет значение, поскольку теперь нельзя получить картофель фри от тех фабрик, которые располагаются даже в дружественных странах. Также он напомнил о неурожайном годе в России, причем в дефиците оказались те сорта, которые используют в заведениях сети.

В России работает лишь одна фабрика, производящая полуфабрикат для картофеля фри, который соответствует стандартам «Вкусно — и точка», добавил гендиректор. Ее мощность около 100 тысяч тонн продукции в год, а спрос в России, по оценке Пароева составляет 150–170 тысяч тонн.

Ранее стало известно, что из ресторанов российского преемника «Макдоналдса» пропал картофель фри. 8 июля сообщалось, что в части вновь открытых ресторанов «Вкусно — и точка» не будет картофеля фри, также может быть недоступен картофель по-деревенски. В полном объеме картошка появится в меню осенью 2022 года, когда будет собран новый урожай. Аналогичные сложности ожидают и других игроков рынка.