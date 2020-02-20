https://static.news.ru/photo/00b90f7c-53a3-11ea-9b7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Wildberries.ru/РИА Новости

Владелица онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes. Она обогнала лидера списка прошлых лет предпринимателя Елену Батурину.

Состояние Батуриной оценивается в $1,2 миллиарда.

Отмечается, что оборот Wildberries в 2019 году вырос на 88% и составил 223,5 миллиарда рублей, что позволило Бакальчук увеличить своё состояние до отметки в $1,4 миллиарда и занять первое место в списке Forbes.

Как ранее писал NEWS.ru, Forbes сообщил о появлении нового миллиардера из России. Основанный Николаем Стронским финансово-технологический стартап Revolut подорожал до $6 миллиардов после очередного раунда привлечения инвестиций, благодаря чему состояние бизнесмена выросло до $1,65 миллиарда.