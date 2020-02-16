Forbes сообщил о появлении нового миллиардера из России. Основанный Николаем Стронским финансово-технологический стартап Revolut подорожал до $6 миллиардов после очередного раунда привлечения инвестиций, благодаря чему состояние бизнесмена выросло до $1,65 миллиарда.
По
Стартап Revoult зарегистрирован в Великобритании.
Как писал NEWS.ru, в начале 2020 года миллиардерами стали основатели российского стартапа Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, которые продали компанию американскому фонду Insight Partners.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен