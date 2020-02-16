https://static.news.ru/photo/3d9028dc-50c8-11ea-b195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Forbes сообщил о появлении нового миллиардера из России. Основанный Николаем Стронским финансово-технологический стартап Revolut подорожал до $6 миллиардов после очередного раунда привлечения инвестиций, благодаря чему состояние бизнесмена выросло до $1,65 миллиарда.

По данным источников Forbes, россиянин владеет 30% акций стартапа. Компания существует с 2015 года, в 2018-м Стронский попал в список богатейших российских бизнесменов. Тогда его состояние оценили в $500 миллионов.

Стартап Revoult зарегистрирован в Великобритании.

Как писал NEWS.ru, в начале 2020 года миллиардерами стали основатели российского стартапа Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, которые продали компанию американскому фонду Insight Partners.