«ВКонтакте» запустила направление поддержки малого и среднего бизнеса

VK запустил направление поддержки малого и среднего бизнеса в соцсети «ВКонтакте», чтобы максимально эффективно настроить все процессы на платформе. Об этом говорится в сообщении компании.

Для этого дополнительно усилена служба поддержки, которая позволит оперативно обрабатывать количество обращений.

Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях, VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу (во «ВКонтакте». — NEWS.ru) и организовать все процессы, — сказано в сообщении.

В сообществе «ВКонтакте для бизнеса» предпринимателям круглосуточно доступна поддержка, а также актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов. VK уточняет, что сохранить подписчиков с других платформ можно с помощью коротких ссылок и генераторов QR-кодов.

Коммерсантам помогут бесплатно создать интернет-магазин для продажи товаров через отечественные логистические сервисы Boxberry и СДЭК по всей России, а также поддержат при использовании платёжного инструмента VK Pay. Этот инструмент стабильно работает с любыми картами российских банков.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к Instagram и Facebook. Такое решение вызвано тем, что из-за событий на Украине компания Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях.