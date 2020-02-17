Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Forbes сообщил о появлении нового миллиардера из России. Основанный Николаем Стронским финансово-технологический стартап Revolut подорожал до $6 миллиардов после очередного раунда привлечения инвестиций, благодаря чему состояние бизнесмена выросло до $1,65 миллиарда.

По данным источников Forbes, россиянин владеет 30% акций стартапа. Компания существует с 2015 года, в 2018-м Стронский попал в список богатейших российских бизнесменов. Тогда его состояние оценили в $500 миллионов....