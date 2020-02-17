Виктор Бирюков Виктор Бирюков Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Исполнительный вице-президент «ВымпелКома» (бренд «Билайн») по юридическим вопросам и корпоративным отношениям Виктор Бирюков стал временно исполняющим обязанности гендиректора компании.

Пресс-служба «Билайна» сообщила, что назначение в рамках «стандартных действий», которые предусмотрены корпоративными правилами.

При этом Бирюков продолжит свою работу в должности исполнительного вице-президента.

Как ранее писал NEWS.ru, гендиректор «Билайна» Василь Лацанич досрочно уйдёт из компании в конце июня. Он должен был проработать в компании до конца 2020 года.

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