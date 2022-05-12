В США началось расследование после покупки Маском акций Twitter

Фото Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует дело о приобретении основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском акций соцсети Twitter, так как по законодательству Штатов инвестор обязан уведомить SEC в течение десяти дней после покупки хотя бы 5% акций компании. Как пишет «Компания», представитель группы инвесторов соцсети Марк Бэйн Раселла подал иск на миллиардера, поскольку тот раскрыл свою покупку, когда его доля уже превысила 9%.

По законодательству страны инвестор, приобретя минимум 5% акций компании, обязан в течение последующих десяти дней уведомить об этом SEC. Так заинтересованные стороны понимают, что инвестор может постепенно получить контроль над всей компанией, — сообщает издание.

Марк Бэйн Раселла убеждён, что позднее предоставление информации SEC дало Маску возможность купить больше акций у их владельцев по «искусственно заниженным» ценам.

О покупке предпринимателем Twitter стало известно 25 апреля. Руководство соцсети согласилось на сделку, общая сумма которой составила $44 млрд. Окончательно сделка должна быть закрыта 24 октября.

Ранее пенсионный фонд полиции города Орландо (штат Флорида) подал в суд на Илона Маска из-за его планов по покупке соцсети Twitter за $44 млрд, сообщает CNN. Исковое заявление поступило в суд штата Делавэр.