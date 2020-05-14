В московском метрополитене заявили, что продают маски по цене ниже рыночной

https://static.news.ru/photo/8602baf2-9638-11ea-83c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена, по которой в вестибюлях московской подземки продаются маски и перчатки, ниже средней по рынку примерно на 10%, сообщила замначальника ГУП «Московский метрополитен» Юлия Темникова.

Темникова сообщила, что в московских супермаркетах и аптеках маски можно купить за 30-53 руб, тогда как московское метро заключило контракт с ООО «КИТ», производящим средства индивидуальной защиты, и продаёт маски по 30 рублей при среднерыночной стоимости в 34 рубля, передаёт ТАСС.

Мы осознанно пошли на убыточную продажу масок для того, чтобы обеспечить пассажиров средствами индивидуальной защиты, ношение которых для пассажиров обязательно, — подчеркнула представитель ГУП.

К закупочной цене, как уточнила Темникова, добавляются траты на расфасовку, доставку и прочие организационные мероприятия.

NEWS.ru сообщал ранее, что столичные власти купили ООО «Компания инновационных технологий» (КИТ). Сделка между московской администрацией и руководством компании состоялась ещё в марте, когда стало понятно, что во время пандемии неизбежен дефицит защитных средств на рынке.