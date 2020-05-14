Власти Москвы купили основного российского производителя масок

https://static.news.ru/photo/3ece131a-962f-11ea-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти купили ООО «Компания инновационных технологий» (КИТ). Компания является крупнейшим производителем медицинских сделок в России.

Сделка между московской администрацией и руководством компании состоялась ещё в марте, когда стало понятно, что во время пандемии неизбежен дефицит защитных средств на рынке. На долю КИТ приходится около трети от общего объёма производимых в стране масок, рассказал заммэра столицы и один из бывших топ-менеджеров предприятия Владимир Ефимов.

С начала года производство масок на производственных мощностях компании увеличилось вдвое, до миллиона штук в сутки, в будущем планируется нарастить объём до двух миллионов масок в день, пишут «Ведомости».

Производство развёрнуто на территории Технополиса «Москва», — уточнил Ефимов.

Как сообщал NEWS.ru ранее, специалисты столичного департамента транспорта запустили онлайн-сервис, который учитывает статистику по пассажирам метрополитена в Москве, передвигающихся в масках и перчатках. Об этом 14 мая рассказали представители пресс-службы ведомства.