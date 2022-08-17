В Госдуме оценили тренд на «импортозамещение» брендов Депутат Ямпольская поддержала переименование брендов на русский язык

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Действия компаний, меняющих названия на русскоязычные, можно только поприветствовать, заявила в беседе с «Компанией» глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Так она прокомментировала смену названия сайта Wildberries на «Ягодки», переименования Aviasales в «Билетики» и KazanExpress — в «ТатарыВезут».

Сегодня, в ситуации патологической западной русофобии и попыток отмены нашей культуры, представители крупного бизнеса поворачиваются лицом к своей стране. Пока это только переименование сайтов, не требующее замены вывесок, но бизнес показывает, что готов делать такие шаги, — сказала Ямпольская.

В то же время многие эксперты видят в русификации брендов большие проблемы. По их мнению, потребители отнесутся к таким изменениям неоднозначно, считают они. Предприниматели в России долго и целенаправленно шли к вестернизации брендов, а потому эта привычка довольно глубоко укоренена в бизнес-климате страны, заявили они изданию.

Ранее сайт торговой платформы Wildberries сменил название на «Ягодки». Надпись красовалась в шапке главной страницы рядом со спелой ежевикой. Некоторое время спустя сайт Wildberries вернулся к своему привычному названию. Прежними остались и все элементы дизайна.