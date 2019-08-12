https://static.news.ru/photo/16d322b0-bd95-11e9-b2fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Авиакомпания Utair, которая столкнулась с исками о банкротстве, обратилась к Минтрансу с просьбой перенести процесс распределения между российскими авиаперевозчиками международных маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за прекратившей тогда свою деятельность «Трансаэро».

По некоторым данным, межведомственная комиссия должна решить судьбу направлений 13 августа, однако Utair не подала заявки на интересующие её маршруты в европейские города, и поэтому бороться за них будут «Аэрофлот» и S7.

Согласно письму компании к Минтрансу, в Utair не знали дату распределения из-за чего пропустили срок подачи документов. В связи с этим перевозчик предлагает перенести этот процесс на сентябрь, или же рассмотреть его заявки, которые не были поданы в установленное время, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что долг авиакомпании-банкрота «Трансаэро» перед бывшими работниками составляет 14,6 млн рублей, следует из материалов дела. Перевозчик должен выплатить экс-сотрудникам зарплату и социальные выплаты за 2015–2018 годы.