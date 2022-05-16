Уход «Макдональдса» из России не изменит вкуса бургеров Меню сильно не изменится по вкусу, но придется менять названия блюд

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Меню «Макдональдса» сохранится практически полностью в прежнем виде даже после переименования бренда после перехода корпоративного бизнеса к новому владельцу. Так считает основатель и владелец сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров. Но чтобы не нарушать закон, придется поменять названия блюд и, возможно, немного изменить ингредиенты, входящие в блюда, что не повлияет на их вкус.

Они 100% все поставщики останутся, для того, чтобы не было претензий, достаточно слегка изменить рецептуру. Например использовать вместо 3 граммов сахара два грамма: на вкус это не повлияет. Корректировка до 5% ингредиентов не приводит к масштабному искажению вкуса, но может быть зарегистрирована, как отдельная рецептура без нарушения патента. Эти изменения позволят снять возможные претензии владельца бренда Макдональдс. Бургер это просто булка, соус и котлета, на него невозможно получить патент, как и на яичницу. Названия блюд изменить очень легко, — сказал он NEWS.ru

Гончаров добавил, что в случае ухода Coca-Cola из России напитки в Макдональдс можно заменить на аналоги, которые продолжат выпускаться в стране под другими названиями или напитки Черноголовки.

Теоретически есть возможность возвращения Макдональдс в Россию, поэтому они заинтересованы в том, чтобы новый бренд сохранял критерии качества Макдональдс, полагает Гончаров. Но в Америке ради пиара они объявят, что ушли из России и забрали с собой рецепт Биг-Мака. Но сказать можно что угодно, а на самом деле ничего не изменится, уверен он.

Артём Соболев/NEWS.ru

Источник NEWS.ru в Макдональдс подтвердил инициирование процесса продажи «Макдоналдсом» своего корпоративного бизнеса в России новому владельцу, который откроет новую сеть предприятий под новым брендом. Первые предприятия новой сети начнут свою работу уже в июне. «Как бренда в России больше не будет. Но в тех местах, где был „Макдональдс“, будет открыта новая сеть», — уточнил собеседник NEWS.ru.

По его словам, продолжить работу с новым брендом смогут и поставщики компании. Что касается меню сети ресторанов, то оно сохранится, но только частично.

Условно говоря, наггетсы и картошка могут остаться просто потому, что это наггетсы и картошка. Какие-то блюда, принадлежащие только «Макдональдсу», мы использовать, конечно, не сможем, — добавил источник.

Ранее источник ТАСС утверждал, что владелец нового бренда сохранит и меню, и персонал ресторанов. В 850 ресторанах по всей стране работает порядка 62 тыс человек. Им будет предложено перейти на работу в новую сеть.

О том, что «Макдоналдс» приостановит работу всех своих ресторанов в России, глава компании Крис Кемпчински сообщал 8 марта. С 14 марта обслуживание в большинстве из них было завершено из-за проблем с «бесперебойной работой основных направлений, поддержания ключевого ассортимента в предприятиях сети и высоких стандартов качества», говорилось в сообщении пресс-службы. 132 ресторана принадлежат трем крупным франчайзи: «Развитие рост» — дочке «Росинтер», «ГиД» и «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»). Большая их часть продолжила работу даже после закрытия остальной сети и не меняла ни состав меню, ни названия блюд.

Сергей Миронов, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», президент Союза управляющих ресторанами России считает, что франчайзи Макдональдс могут сохранить и полный состав меню, и даже бренд, ведь для того, чтобы оспорить это, владельцу бренда придется судиться в российских судах. Он сомневается в выигрыше истца.

Франчайзи заплатили паушальный взнос и добросовестно все это время платили роялти. Поэтому по закону могут продолжать пользоваться своей франшизой, если только добровольно не захотят присоединиться к новой сети, которая заместит Макдональдс в России, — считает он.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владелец сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко в беседе с NEWS.ru сказал, что конкурентные преимущества «Макдоналдс» — отличные локации ресторанов сети, технологии и снабжение — которые получит новый покупатель — сильно облегчат ведение бизнеса, даже несмотря на запрет использовать бренд.

Если покупатель получает все это, плюс технологическую цепочку, плюс снабжение, а всем этим занимаются российские компании на 99%, то просто меняешь меню, в названиях блюд слова fish, cheese, и прочие англицизмы на русские названия и из этого вполне можно сделать бизнес. Нам всем надо только надеяться и благодарить людей за то, чтобы они сделали этот бизнес, потому что это вернет аренду арендодателям, зарплату сотне тысяч людей и оживит цепочку поставщиков, потому что это работает на выживание нашей экономики, — сказал NEWS.ru Станислав Лисиченко.



Предприниматель также предположил, что «Макдоналдс» мог оговорить и условия возврата на российский рынок.

«Представьте, они проработали на нашем рынке 30 лет, знают здесь все и говорят покупателю, давай договоримся, мы можем вернуться в Россию и выкупить у тебя наш бизнес. Ты у нас купил за 100 рублей, а мы у тебя выкупим за 100 рублей плюс проценты. Здравый бизнес уходит именно на таких условиях», — добавил он.