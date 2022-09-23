«Решение не было легким»: Toyota о закрытии бизнеса в России Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России

Фото: Shutterstock

Автоконцерн Toyota официально подтвердил информацию о прекращении производства автомобилей в России. В заявлении, опубликованном на сайте компании, отмечается, что операционная деятельность московского офиса будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения обслуживания клиентов Toyota и Lexus в России.

Решение о прекращении производства в России не было легким. Тойота развивает свой бизнес и бренд уже более 80 лет. Сегодня мы вынуждены действовать так, чтобы обеспечить защиту ценностей и принципов, созданных нашими предшественниками, и передать их будущим поколениям, — говорится в сообщении.

Представители концерна напомнили, что были вынуждены остановить производство в России в марте из-за срывов в логистических цепочках поставок, однако сохранили штат и были готовы возобновить деятельность в подходящий момент. Компания поблагодарила сотрудников за труд и лояльность и предложила им поддержку, включая помощь в дальнейшем трудоустройстве.

Ранее днем в Минпромторге РФ заявили о закрытии завода Toyota в Санкт-Петербурге. В ведомстве заявили, что совместно с правительством Санкт-Петербурга уже прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки. В Петербурге выпускались модели Camry и RAV4, мощности были рассчитаны на выпуск 100 тысяч автомобилей в год. Предприятие также поставляло машины в Казахстан, Белоруссию и Армению.

В связи с событиями на Украине о приостановке производства в России заявили такие автоконцерны, как Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo Trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).