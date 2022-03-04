Торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров из-за спекулянтов

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что в связи с приостановкой проката зарубежных фильмов в России могут снять ограничения на заполняемость кинозалов. По её словам, ещё одним решением может стать финансовая поддержка со стороны властей. Парламентарий при этом не считает, что кинотеатры станут массово закрываться, сообщает URA.RU.

Либо сейчас снимут ограничения на 50% посещаемости в связи с тем, что упала заболеваемость ковидом, либо, скорее всего, будем просить правительство оказать финансовую помощь через налоги, — рассказала Драпеко. Она...