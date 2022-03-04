Торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров из-за спекулянтов
Минопромторг: торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров из-за спекулянтов
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
01:57, 05 марта 2022
Фото: pixabay.com
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В Минпромторге рассказали. что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально-значимых товарах. С этой инициативой выступили представители торговых сетей, которые захотели минимизировать риски приобретения продуктов питания «перекупщиками». Компании уже отметили рост таких закупок по всей стране, сообщает РИА Новости.
Сети предложили дать им возможность при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров в одни руки, — сказано в пресс-релизе ведомства.
При этом уточняется, что ограничения будут определять предприниматели самостоятельно.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет. Отмечается, что максимальный штраф за нарушение закона составляет пять миллионов рублей.