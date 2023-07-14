Стало известно, на чем россияне предпочитают делать окрошку

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Торговая сеть «Пятёрочка» проанализировала спрос на традиционные ингредиенты для окрошки и выяснила, на чем ее готовят чаще — на квасе или на кефире — а также, как отличаются предпочтения по регионам и как выгоднее всего приготовить летнее блюдо.

Выяснилось, что самой популярной основой для приготовления окрошки оказался кефир — на него приходится 64% всех покупок. Причем больше всего готовить блюдо на нем любят на юге России — Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Калмыкии и Северной Осетии. В городах Сибири наоборот предпочитают окрошку на квасе: до 68% покупателей в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае выбирают именно квас.

В среднем по стране стоимость набора для приготовления порции объемом около 300 граммов составляет 109,5 рублей. Также отмечается, что если выбирать основные ингредиенты — колбасу, яйца, кефир — из товаров собственных торговых марок «Пятёрочки», то их покупка будет выгоднее минимум почти на 40%.

Среди всех регионов дешевле всего приготовить окрошку будет жителям Ростовской, Тульской и Орловской областей — там стоимость порции составляет порядка 95,3 рублей. Всего за первые три недели лета гости магазинов торговой сети купили 2,1 миллиона наборов ингредиентов для приготовления популярного летнего блюда на квасе и на кефире, что эквивалентно почти 4 тысячам тонн готовой окрошки.

Для расчета стоимости приготовления был выбран классический рецепт окрошки на основе кваса или кефира (по 0,25 л) с вареной колбасой (0,075 кг), картофелем (0,1 кг), яйцами (1 шт), свежими редисом (0,04 г), огурцами (0,11 кг), петрушкой (0,03 кг), укропом (0,03 кг), зеленым луком (0,03 кг).