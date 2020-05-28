Титов: коронавирус повлиял на бизнес почти 70% предприятий в РФ

https://static.news.ru/photo/846c2fe2-a0c5-11ea-add6-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов (архивное фото) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выручка почти 70% предприятий малого и среднего бизнеса сократилась на треть из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 миллиона компаний и ИП от общего числа 6,05 миллиона, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП. МСП, которые столкнулись с падением выручки более чем на 30%, — сообщается в документе.

62% предприятий считают, что шанс продолжить свою деятельность после кризиса ниже 50%, 53,3% компаний характеризуют своё состояние как «кризис» и «катастрофа».

Ключевые трудности, с которыми столкнулись предприниматели: невозможность выплатить заработную плату (52,4%), проблемы с оплатой аренды и налога на имущество (42,8%). 60,88% предприятий снизили заработную плату сотрудников, 57,6% отправили работников в отпуск за свой счёт, сообщает РИА Новости.

Титов считает, что необходимо проводить стимулирующую политику, а также реализовывать стратегию несырьевого роста и расширять объём поддержки бизнеса.

NEWS.ru писал, что бизнес-омбудсмен предложил частично декриминализировать статью о незаконном бизнесе. Титов выступает за отмену уголовного преследования за предпринимательство без регистрации.