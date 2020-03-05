Основатель Тинькофф Банка миллиардер Олег Тиньков будет вынужден отмечаться трижды в неделю в лондонской полиции. Решением суда у него были изъяты паспорт гражданина Кипра на его имя, российское удостоверение личности и документ о резидентстве Италии. Таковы оказались условия залога в 20 млн фунтов стерлингов, который он внёс после выдачи ордера на его задержание. Как подобная ситуация отразится на его имидже и бизнесе TCS Group — в материале NEWS.ru.

Личностью Тинькова заинтересовалась налоговая служба США, его обвиняют в поддельном налоговом вычете и неполной декларации доходов за 2013 год. Однако здесь стоит, прежде всего, разобраться, почему эти обвинения всплыли лишь сейчас.

Налоговые дела обычно исследуются довольно долго. В качестве примера можно было бы вспомнить финансовые претензии к отчётам футбольного клуба «Манчестер-Сити», которые касаются периода 2012–2015 годов. ФК подавал неправильный отчёт о спонсорских доходах.

Другое дело, что мы не знаем, когда эти обвинения были сформулированы. На самом деле их начинают предъявлять только сейчас, но сформулировать могли и раньше. В целом это обычная практика. В Вашингтоне должны были удостовериться, насколько те документы, которые Тиньков подавал, будучи гражданином США, соответствуют его реальным доходам в этот период. Не исключено, что его могли просто «слить» налоговикам.

Налоговые имущественные споры как в отношении физических лиц, так и в отношении компаний, особенно если это споры транснациональные, могут длиться годами. Пока деталей выдвинутых обвинений нет, в этой связи отсутствуют сведения о масштабе налоговых действий и о том, что полагается за это Тинькову по американскому закону.

Я надеюсь, что Тинькофф Банк работает и будет работать. Конечно, к каждой кредитной организации есть вопросы и со стороны потребителей, и со стороны регулятора, но на общем фоне репутация у него хорошая. Хотелось бы, чтобы паспортные дела Тинькова не зависели и не влияли на действие банка. Надеюсь, у него достаточно ума, средств и возможностей, чтобы разделить эти две темы. Гарегин Тосунян президент Ассоциации российских банков президент Ассоциации российских банков

Вся эта ситуация будет отрицательно влиять на бизнес Тинькова в России и за рубежом, но банкир будет стараться через адвокатов решить это дело в досудебном порядке. Однако фундаментальных изменений в его предпринимательской деятельности не последует, потому что рынок понимает, что все обвинения, которые ему предъявлены, не связаны с тем же Тинькофф Банком и прочими компаниями группы. Все обвинения предъявлены как частному лицу. Но при этом инвесторы, конечно же, будут смотреть на бизнес-показатели его компаний.

Не стоит забывать, что в Штатах налоги платят все граждане независимо от места проживания. А от американского гражданства Тиньков отказался ещё в 2013 году.

В настоящее время Тиньков обязан оставаться с вечера до утра в своей квартире в престижном районе Лондона Кенсингтон, так как за ним установлен электронный контроль. Банкир не имеет права посещать аэропорты и выезжать за пределы кольцевой автодороги М25. Следующее судебное заседание назначено на 27 апреля. Между тем пребывание Тинькова в Лондоне не парализовало работу его активов, а бумаги TCS Group даже продолжали рост после 12-процентного обвала на фоне первых сообщений о расследовании в конце февраля.

Лондон даже может принять решение об экстрадиции Тинькова в США, если суд сочтёт, что он совершил умышленное действие, признанное преступлением в Великобритании, и если наказание за него подразумевает лишение свободы сроком как минимум на 1 год. И здесь важно понимать, что предоставление заведомо ложных сведений считается в Англии мошенничеством.

Основной актив TCS Group Holding — Тинькофф Банк. В холдинг входят также «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф страхование» и сеть «Тинькофф Центр разработки».