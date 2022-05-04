The Coca-Cola Company может полностью уйти из России

Фото Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил, что производитель безалкогольных напитков может полностью уйти с российского рынка. Это может произойти в случае, если спецоперация на Украине «затянется», заявил он на мероприятии издания The Wall Street Journal. Однако бизнесмен отметил, что это не окажет серьёзного влияния на Кремль.

Символизм важен, но он не может быть решающим фактором, — сказал Куинси.

В марте The Coca-Cola Company заявила, что сократит деловую активность в России на фоне спецоперации на Украине. Тем не менее завод Coca-Cola в Нижнем Новгороде продолжил работу, сообщили в региональной трудовой инспекции. В ведомстве отметили, что компания не проводила оптимизацию, не приостанавливала производство, не ввела простой и неполный рабочий день.

Тогда соучредитель «Черноголовки» Алексей Четвергов рассказал о возможностях импортозамещения в сфере производства газированных напитков. По его словам, составляющие для сладких напитков производят в России.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ранее объявивший о достижении договорённости по покупке Twitter, предупредил в соцсети о том, что намерен купить компанию Coca-Cola, чтобы в дальнейшем вернуть кокаин в состав одноимённого напитка. Акции компании на предварительных торгах не отреагировали на заявление бизнесмена.