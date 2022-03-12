Производитель газированных напитков рассказал о возможности заменить импорт

Соучредитель «Черноголовки» Алексей Четвергов рассказал о возможностях импортозамещения в сфере производства газированных напитков. По его словам, составляющие для сладких напитков производят в России, заявил бизнесмен в эфире телеканала «Известия».

Значимая часть зарубежных ингредиентов присылается из Азии.

В значительной мере сырьевая часть у нас в России — многие напитки мы делаем сами на натуральной основе. Тархун везём из Армении, например. Тем не менее да, есть ряд ингредиентов, которые мы поставляем из-за рубежа, но значимая доля их идёт из Азии, — сказал Четвергов.

Что же касается ароматизаторов, есть западные компании, которые производят их значимую долю в России.

Накануне два крупных производителя газированных напитков заявили о приостановке деятельности в России. Это компании Coca-Cola и PepsiCo. На сегодня Coca-Cola HBC владеет десятью заводами в различных городах России, которые занимаются производством нескольких марок безалкогольных напитков, а также соков. Компания не собиралась уходить с российского рынка, о чём сделала официальное заявление. Но затем под давлением санкций поменяла своё решение.

Ранее сообщалось, что на фоне новостей о приостановке работы Coca-Cola в России производитель и дистрибутор продукции компания Coca-Cola HBC уведомила местных клиентов о повышении цен на ассортимент на 15–30% с 14 марта. На решение могло повлиять удорожание сырья, материалов, логистики, а также отказ Coca-Cola от инвестиций в скидки.