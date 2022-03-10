Цены на продукцию Coca-Cola вырастут на 15-30% в ближайшее время

На фоне новостей о приостановке работы Coca-Cola в России производитель и дистрибутор продукции компания Coca-Cola HBC уведомила местных клиентов о повышении цен на ассортимент на 15–30% с 14 марта. На решение могло повлиять удорожание сырья, материалов, логистики, а также отказ Coca-Cola от инвестиций в скидки, пишет «Коммерсант».

По данным участников рынка HoReCa, с 14 марта стоимость газированных напитков компании планируется повысить на 15%, соков — на 19%, кофе — на 30%. В свою очередь, американская PepsiCo сообщила, что приостановит выпуск международных брендов Pepsi, Mirinda и 7Up в РФ на ближайшие три дня.

Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков говорит, что повышение цен на ассортимент может быть прежде всего связано с удорожанием ингредиентов и упаковки, в том числе из-за снижения стоимости рубля. Другие производители напитков также планируют повышать цены из-за подорожания ингредиентов и перебоев с поставками на фоне санкций. В то же время, по словам Стельмакова, приостановка поставок зарубежных производителей может дать остальным компаниям возможность нарастить долю рынка, и «уходящим» будет сложнее туда вернуться.

Ранее стало известно, что компания Coca-Cola приостанавливает бизнес в России, хотя менее недели назад заявляла об обратном. Компания PepsiCo приостанавливает продажу напитков, но при этом продолжит реализацию товаров первой необходимости, включая детское питание.