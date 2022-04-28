Маск пообещал купить Coca-Cola и «вернуть» туда кокаин

Фото Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ранее объявивший о достижении договоренности по покупке Twitter, предупредил в соцсети о том, что намерен купить компанию Coca-Cola, чтобы в дальнейшем вернуть кокаин в состав одноимённого напитка. Акции компании на предварительных торгах пока не отреагировали на заявление бизнесмена.

Следующей я куплю компанию Coca-Cola, чтобы вернуть [в состав напитка] кокаин, — написал Маск.

25 апреля стало известно, что Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд долларов. 4 апреля сообщалось, что Маск стал самым крупным владельцем акций компании — 9,2%, чуть позже он заявил, что готов купить 100% акций компании по цене $54,2 за штуку. Руководство компании тогда пообещало рассмотреть это предложение.

При этом Маск заявил, что выступает против цензуры, превышающей установленную рамками закона. Таким образом он частично прокомментировал реакцию пользователей, которые начали покидать Twitter после сообщения о её покупке Маском. Он отметил, что отрицательная реакция на факт покупки соцсети в первую очередь идёт от тех, кто «боится свободы слова».

Американист Дмитрий Дробницкий предположил, что сделка может коренным образом повлиять на политическую обстановку в Штатах, серьёзно ударив по Демократической партии США и американским либералам в целом, поскольку жёсткость цензуры в американских соцсетях общеизвестна.