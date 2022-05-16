Такси Gett уйдёт из России с 31 мая

Такси Gett / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис заказа такси Gett прекратит работу в России 31 мая. Компания разослала пользователям приложения письмо, в котором указала, что с июня информацию о поездках будет передавать партнёрам, передаёт The Bell.

Глобальным офисом Gett было принято решение о прекращении 31 мая 2022 года технической поддержки, доработки и обеспечения функционирования мобильного приложения Gett для водителей. Это значит, что последний день работы мобильного приложения Gett для водителей — 31 мая 2022 года, — говорится в сообщении.

В середине марта стало известно, что российский офис Gett будет реорганизован. Тогда решение объяснили экономическими причинами и политической ситуацией в России. Представители отметили, что их покинули многие корпоративные клиенты, на которых ориентировался сервис, и из-за этого бизнес стало сложнее поддерживать и развивать. Российские клиенты приносили Gett около 14% выручки.

Ранее McDonald's принял решение об окончательном уходе из России. Компания, по словам представителей, прекратила деятельность в РФ из-за ситуации на Украине. Известно, что компания сохранит коллективы работников и сами кафе, однако к середине июня российскую сеть ждёт ребрендинг и новое имя.