Структура Ростеха заинтересовалась покупкой интернет-провайдера «Акадо»

https://static.news.ru/photo/bd526b74-e6b0-11ea-9ed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Подконтрольный Ростеху Национальный центр информатизации (НЦИ) планирует приобрести «Московскую телекоммуникационную корпорацию» (ОАО «Комкор», бренд «Акадо Телеком»). В настоящее время ведутся переговоры и проводится предпродажный аудит компании.

Об этом «Коммерсанту» сообщили два источника на телекоммуникационном рынке и подтвердил собеседник, близкий к руководству госкорпорации.

Владельцы интернет-провайдера ищут покупателя уже много лет. По некоторым данным, стоимость компании оценивается в 15 млрд рублей, однако на цену может повлиять недавний иск мэрии на 2,8 млрд рублей по одному из контрактов.

Для госкорпорации актив может быть интересен для участия в проектах по видеонаблюдению в Москве, где «Акадо» выступает крупнейшим подрядчиком.

В частности, «Акадо» в 2019 году обеспечивала установку в столице 13 тысяч камер видеонаблюдения. При этом в августе текущего года компания получила контракт на установку 4 тысяч дополнительных камер в больницах. Компания несколько лет показывала убыток, но 2019 год завершила с чистой прибылью 14,7 млн рублей при выручке 9,2 млрд рублей.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отчитался о своих доходах по итогам 2019 года. Он заработал 403,262 миллиона рублей — на 21% больше по сравнению с 2018 годом, следует из декларации о доходах сотрудников Ростеха. При этом его супруга заработала 1,49 миллиарда рублей — в 8 раз больше, чем в 2018 году. Кроме того, она продала земельный участок под ИЖС площадью три тысячи квадратных метров. У Чемезова изменений в недвижимости нет, однако он стал владельцем автомобиля Lada Vesta Sport, писал NEWS.ru.