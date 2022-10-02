Стало известно об отказе Moderna предоставить Китаю состав вакцины FT: Moderna отказалась предоставить Китаю состав вакцины, компанию не допустили на рынок КНР

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Американская компания Moderna, специализирующаяся на разработке лекарств, не стала предоставлять китайским фармацевтам состав своей вакцины от COVID-19, сообщает The Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Как пишет газета, из-за этого американскую фирму не допустили на рынок КНР.

Собеседники издания указали, что переговоры о выходе Moderna на фармацевтический рынок Китая шли с конца 2020 по начало 2021 года. Один из источников, близкий к Moderna, указал, что компания не захотела выходить на рынок КНР в связи с требованием Пекина по передаче технологии вакцины в качестве предварительного условия для старта продаж в стране.

Собеседник газеты отметил, что китайские власти предлагают многим иностранным производителям вакцин два пути распространения препаратов в Китае: полную передачу технологии вакцины фармацевтическому регулятору страны или создание производства на территории КНР с одним из местных партнеров. При этом при выборе второго варианта за производителем сохранятся контроль над базовой технологией вакцины.

Руководители Moderna не пожелали передавать состав вакцины партнеру из Китая в связи с возможными репутационными рисками, которые могут возникнуть, если китайский партнер допустит ошибки при производстве препаратов.

Ранее заместитель директора центра имени Николая Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что в настоящее время вакцина «Спутник V» против штаммов «дельта» и «омикрон» передана в производство. После того, как будет наработано необходимое количество, препарат направят для проведения клинических испытаний.