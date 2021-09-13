Стало известно, какая отрасль заработала на пандемии коронавируса

По данным аналитической компании Clarkson Research Services, на кризисе, вызванном пандемией коронавируса, компаниям, занимающимся морскими грузоперевозками удалось достичь рекордной с 2008 года прибыли. Причиной стал быстро растущий спрос на товары и сбои в цепочках поставок. Об этом пишет Bloomberg.

Многие компании для восстановления после кризиса, вызванного коронавирусом, нуждаются в товарах и сырье, однако в цепочках поставок всё так же происходят сбои, что приводит к ещё большему увеличению спроса на морские грузоперевозки и, соответственно, к увеличению цены на них. Дефицит товарных контейнеров повысил цену на перевозку одного контейнера из Китая в Европу до $14 тысяч, что в пять раз больше, чем в 2020 году.

Лидер отрасли морских грузоперевозок A.P. Moller-Maersk A/S превысил сумму предполагаемой прибыли компании за 2021 год на $5 млрд.

Ранее сообщалось о том, что цифровые корпорации пытаются разрушить традиционный бизнес поставки товаров: из-за карантина работники складов вынуждены соблюдать режим самоизоляции, в то время как Интернет-торговля работает без перебоев.