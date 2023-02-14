Совет директоров VK планирует «переехать» из Британии в Россию Совет директоров VK одобрил возможную перерегистрацию в России

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Совет директоров VK Company Limited одобрил возможный перенос юридического лица и регистрации компании с территории Виргинских островов в Россию, об этом сообщила пресс-служба VK. Представители компании подчеркнули, что для окончательного переноса необходимо соблюдение законодательных и регуляторных требований. По их мнению, переезд позволит повысить эффективность управления компанией.

VK Company Limited объявляет о том, что 13 февраля 2023 года Совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию. <...> В случае реализации редомициляции, по российскому законодательству VK станет «международной публичной компанией», — говорится в сообщении.

Представители VK пообещали, что будут регулярно предоставлять информацию о ходе переноса юридического лица в Россию. Также, по их словам, процедура редомициляции поспособствует повышению эффективности управления компанией.

Ранее вице-президент департамента рекламных технологий VK Егор Абрамец рассказал, что соцсеть «ВКонтакте» в 2022 году сфокусировалась на поддержке малого и среднего бизнеса, наладив открытый диалог с предпринимателями и разработав простые и эффективные инструменты. По его словам, за этот год число сообществ и групп бизнеса в VK выросло более чем на 40%.

Число пользователей, подключенных к «Магазину» во «ВКонтакте», увеличилось в полтора раза. Этот сервис объединил 40 млн товаров от более чем 360 тысяч предпринимателей.