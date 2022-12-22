В VK подвели результаты работы по поддержке бизнеса VK: число групп бизнеса в соцсети выросло более чем на 40%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Соцсеть «Вконтакте» в 2022 году сделала фокус на поддержке малого и среднего бизнеса, наладив открытый диалог с предпринимателями и разработав простые и эффективные инструменты. Вице-президент департамента рекламных технологий VK Егор Абрамец рассказал, что за этот год число сообществ и групп бизнеса в VK выросло более чем на 40%. Число пользователей, подключенных к Магазину ВКонтакте, увеличилось в полтора раза. Этот сервис объединил 40 миллионов товаров от более чем 360 тысяч предпринимателей.

Только за первые полгода наша команда провела офлайн-встречи более чем с тысячью предпринимателями, что помогло более глубоко понять потребности бизнеса. Все инсайты и запросы легли в основу доработки продуктов VK для бизнеса, развитие новых инструментов и технологий, а также запуск дополнительных мер поддержки, — рассказал Абрамец.

Во «ВКонтакте» рассказали, что предприниматели в 2022 году смогли создавать собственные сервисы с помощью открытой платформы VK Mini Apps, благодаря которому им удается упростить коммуникацию с клиентами.

Помимо того, в VK появился Индекс качества бизнес-сообществ, который каждое сообщество может повышать с помощью выполнения простых заданий. Это позволяет группам бизнеса привлекать больше подписчиков и получать преимущества от соцсети — к примеру, в виде повышенного приоритета товаров в поисковой выдаче, скидок на рекламу и помощи специалистов в продвижении.

Ранее сообщалось, что россияне стали проводить во «ВКонтакте» больше времени, чем в популярном мессенджере WhatsApp и TikTok. Согласно данным Mediascope, с января по октябрь 2022 года среднее время нахождения российских пользователей в VK увеличилось с 16,5 минуты до 19,5 минуты в сутки, что является самым высоким показателем среди соцсетей и мессенджеров в России.