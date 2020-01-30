https://static.news.ru/photo/1744eb8c-4393-11ea-be87-fa163e074e61_660.jpg Борис Минц Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Следственный комитет России запросил заочно арестовать и объявить в международный розыск экс-совладельца банка «Открытие» Бориса Минца. Ведомство считает бизнесмена виновным в растрате 30 миллиардов рублей.

Следователи передали ходатайство в Басманный суд Москвы, который утром 31 января рассмотрит вопрос о заочном аресте Минца и двух его сыновей — Александра и Дмитрия.

Адвокат семьи Фёдор Куприянов заявил, что бизнесмен считает уголовное дело незаконным и не признаёт вину.

Арест по экономическим делам запрещён, а они являются предпринимателями, которых обвиняют по экономическим статьям, — заявил Куприянов в комментарии РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, летом 2019 года Высокий суд Лондона заблокировал активы семьи Минца за $572 миллиона по иску российского банка «Траст».