Shell покинула совместное с «Газпром нефтью» предприятие

Логотип компании Shell / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Концерн Shell покинул совместное предприятие с «Газпром нефтью» — «Гыдан энерджи». Компания занималась исследованием и разработкой Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных участков на полуострове Гыдан, об этом свидетельствует база данных ЕГРЮЛ, пишет ТАСС.

По данным выписки, 100-процентная доля в предприятии с 19 мая принадлежит «Газпром нефти».

Изначально управление компанией осуществлялось «Газпром нефтью» и Shell на паритетных началах. Холдинги объединили свои ресурсы и компетенции для освоения перспективного кластера на северо-востоке полуострова Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

В портфель активов совместного предприятия входят Лескинский и Пухуцяяхский участки. Они мало изучены и находятся на удалении от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры.

Лескинский участок находится в Красноярском крае, его ресурсы, по оценкам специалистов, могут превывысить100 млн тонн нефтяного эквивалента. Соседний с ним Пухуцяяхский участок находится в ЯНАО. Его ресурсы менее объемны, они составляют около 35 млн тонн нефтяного эквивалента. На сегодняшний момент на обоих участках завершена 2D-сейсморазведка.

Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила нефтяной компании ЛУКОЙЛ сделку по покупке активов Shell в России при условии выполнения требований по продаже нефтепродуктов на бирже. ЛУКОЙЛ сможет приобрести 99,9% активов Shell.